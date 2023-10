Rabata to wąski pas ziemi przeznaczony do uprawy roślin ozdobnych, najczęściej kwiatów. Rabaty mogą być wolnostojące lub przylegać do elementów architektury, takich jak ściany budynków, ogrodzenia czy alejki. Służą przede wszystkim dekoracji, choć mogą też pełnić funkcje użytkowe, np. oddzielając różne części ogrodu.