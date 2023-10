Karta kredytowa to specjalna karta płatnicza, która umożliwia jej posiadaczowi dokonywanie zakupów oraz wypłaty gotówki do pewnego ustalonego przez bank limitu, bez konieczności posiadania odpowiednich środków na koncie w momencie transakcji. Kwota zadłużenia jest następnie spłacana przez posiadacza karty w określonych odstępach czasu (zazwyczaj co miesiąc), często z naliczonymi odsetkami za korzystanie z kredytu.