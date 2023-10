Oto bliższe spojrzenie na różne rodzaje reklam wprowadzających w błąd:

Reklama kłamliwa: bezpośrednio przedstawia fałszywe informacje lub twierdzenia na temat produktu lub usługi. Na przykład, twierdzenie, że produkt leczy pewne schorzenie, gdy w rzeczywistości tak nie jest.

Reklama oszukańcza: używa trików, manipulacji lub mylących technik, aby dać konsumentowi złudzenie o pewnych cechach produktu. Może to obejmować chwyty graficzne, ukryte opłaty czy mylące opakowania.

Reklama niepełna: pomija ważne informacje, które mogą wpłynąć na decyzję zakupową konsumenta. Na przykład, reklama, która promuje niską cenę produktu, ale nie wspomina o dodatkowych opłatach lub warunkach, które muszą być spełnione, aby uzyskać tę cenę.

Reklama naśladowcza: naśladuje inny produkt, markę lub reklamę w sposób, który może wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia lub cech produktu. Chodzi o to, żeby konsument myślał, że kupuje oryginalny produkt, gdy w rzeczywistości jest to kopia.

Reklama oczywista: odnosi się do twierdzeń reklamowych, które podkreślają cechy produktu, które są oczywiste dla każdego produktu tego rodzaju. Często takie reklamy zawierają informacje, które są tak podstawowe, że nie dają one produktowi żadnej konkurencyjnej przewagi, ale są przedstawiane w sposób, który może sugerować, że jest to coś wyjątkowego.

Reklama przesadna: zawiera wyolbrzymione twierdzenia, ale w tym przypadku mogą one być przedstawione w sposób, który sugeruje, że są dosłownie prawdziwe. Na przykład, produkt do odchudzania, który obiecuje, że "stracisz 10 kg w ciągu jednego tygodnia bez diety i ćwiczeń".