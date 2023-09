Urna wyborcza to specjalna, zamykana i zabezpieczona przed dostępem skrzynia, do której wrzucane są karty do głosowania podczas wyborów. Została zaprojektowana tak, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo oddanych głosów do czasu ich oficjalnego przeliczenia.

Urny wyborcze są częścią systemu zapewniającego uczciwe i przejrzyste przeprowadzanie wyborów, uniemożliwiając nieuprawnionym osobom dostęp do kart do głosowania i chroniąc przed nielegalnym ich usunięciem lub dodaniem. Po zakończeniu głosowania, urny są otwierane przez upoważnione osoby, a głosy są liczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

W wyborach przeprowadzanych w Polsce począwszy od 1 lipca 2016 r., stosuje się przezroczyste urny wyborcze, których wzór został zatwierdzony przez Państwową Komisję Wyborczą.