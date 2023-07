Materiały, które są często poddawane recyklingowi, obejmują papier, szkło, metal, plastik, elektronikę oraz różne rodzaje odpadów organicznych. Proces recyklingu zwykle obejmuje kilka etapów, takich jak zbieranie odpadów, sortowanie według typu materiału, przetwarzanie (na przykład topienie, mielenie, rozkładanie) i wytwarzanie nowych produktów z odzyskanych surowców.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, modelu, który dąży do minimalizacji odpadów i maksymalizacji ponownego wykorzystania i regeneracji zasobów. Jest to kontrast w stosunku do tradycyjnej gospodarki liniowej, która polega na jednorazowym wykorzystaniu zasobów ("wydobądź, wyprodukuj, wyrzuć").

Recykling jest ważnym narzędziem w walce z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu i zrównoważone zarządzanie zasobami. Jednak ważne jest również zrozumienie, że recykling to tylko jeden element zarządzania odpadami, i że działania, takie jak redukcja produkcji odpadów i ponowne wykorzystanie przedmiotów (kiedy to jest możliwe) są równie istotne.