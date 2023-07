Burza to dynamiczne i gwałtowne zjawisko meteorologiczne, które występuje w wyniku nagłego uwolnienia energii atmosferycznej w postaci wyładowań elektrycznych, gwałtownych wiatrów, ulewnego deszczu, gradu oraz czasem silnego śniegu. Burze powstają w chmurach typu cumulonimbus, które są duże i gęste, mogą osiągać znaczne wysokości.

Podczas burzy, chmury cumulonimbus mogą tworzyć silne pionowe prądy powietrza, co prowadzi do intensywnych opadów deszczu i gradobicia. Dodatkowo, w wyniku różnic potencjałów elektrycznych w atmosferze, dochodzi do wyładowań atmosferycznych, które manifestują się w postaci błysków i grzmotów.

Burze mogą być bardzo niebezpieczne i powodować szkody w budynkach, infrastrukturze, a także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Dlatego istotne jest śledzenie prognoz pogody oraz zachowanie ostrożności podczas występowania burz, unikając otwartych terenów, metalowych przedmiotów i wysokich miejsc, które mogą stanowić ryzyko podczas uderzeń piorunów.