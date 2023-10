Westybul, pochodzący od łacińskiego "vestibulum", to reprezentacyjny przedsionek lub przedpokój, często znajdujący się przy głównym wejściu do pałaców czy rezydencji, łączący wejście z innymi częściami budynku i często zawierający schody paradne.

W starożytnej Grecji oraz w Rzymie miał zazwyczaj charakter korytarza czy holu, a w budowlach użyteczności publicznej przyjmował formę bardziej rozbudowaną i dekoracyjną.

W nowożytnych pałacach od XVI do XVIII wieku termin ten odnosił się do reprezentacyjnych przedsionków lub tych znajdujących się przy apartamentach. We współczesnych czasach w budynkach publicznych, takich jak teatry czy filharmonie, westybul stanowi przejście zawierające miejsca takie jak szatnie i może prowadzić do głównych schodów czy holu.