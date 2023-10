Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) to takie, w których dla całego okręgu wybierany jest jeden przedstawiciel. System wyboruu może być oparty na większości względnej lub bezwzględnej (jak w wyborach do Senatu RP).

Taka osoba może być wybierana w ramach systemu opartego na zasadzie zdobycia większości głosów, bez względu na to, czy jest to większość względna, czy bezwzględna. W przypadku wyborów do Senatu RP obowiązuje system większości bezwzględnej.

System jednomandatowych okręgów wyborczych ma swoje zalety i wady, które można przedstawić następująco: Argumenty za: Lepsze reprezentowanie interesów lokalnych: system ten umożliwia wyborcom bezpośredni dostęp do swojego przedstawiciela, który powinien lepiej rozumieć i reprezentować lokalne potrzeby i problemy.

Mniejsza biurokracja: wybieranie jednego przedstawiciela na okręg jest prostsze i bardziej oszczędne niż organizowanie wyborów wielomandatowych, co może obniżać koszty i ograniczać biurokrację.

Lepsza kontrola wyborcy: wyborcy mają większą kontrolę nad swoim reprezentantem, ponieważ mogą go odwołać w następnych wyborach, jeśli nie spełnia ich oczekiwań. Argumenty przeciw: Zniekształcenia wynikające z systemu "zwycięzca bierze wszystko": w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych kandydat, który zdobywa większość głosów w okręgu, wygrywa wybory, nawet jeśli różnica między nim a drugim kandydatem jest bardzo mała. To może prowadzić do zniekształceń w reprezentacji, gdzie jeden kandydat może zdobyć większość miejsc, pomimo że nie ma ogólnego poparcia większości wyborców.

Problemy z różnorodnością: system ten może być mniej sprzyjający różnorodności i reprezentacji mniejszości, ponieważ trudniej jest mniejszym partiom lub mniejszościom zdobyć mandaty.

Mniejsza proporcjonalność: w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych system jest mniej proporcjonalny niż w systemach wielomandatowych, co oznacza, że proporcje miejsc w parlamencie mogą nie odzwierciedlać proporcji głosów oddanych na różne partie. Ostateczny wybór między jednomandatowymi okręgami wyborczymi a innymi systemami zależy od celów, jakie chce osiągnąć dany kraj i preferencji wyborców.

