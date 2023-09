Badanie histopatologiczne to procedura diagnostyczna wykorzystywana w medycynie do oceny tkanek i komórek pod mikroskopem w celu zrozumienia zmian chorobowych, diagnozowania chorób oraz monitorowania leczenia. Proces ten polega na pobraniu próbki tkanki lub komórek z organizmu pacjenta i ich dokładnym badaniu w laboratorium histopatologicznym. Wynik badania histopatologicznego jest często niezbędny do potwierdzenia diagnozy wielu chorób, w tym nowotworów.