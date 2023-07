Kawalerka to potoczne określenie najmniejszego lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pomieszczenia, zazwyczaj o niewielkiej powierzchni, z kuchnią lub aneksem kuchennym oraz łazienką. Jest to popularny typ mieszkania, szczególnie w dużych miastach, który jest przeznaczony dla jednej osoby lub pary.

Kawalerki charakteryzują się niewielką przestrzenią, co sprawia, że ich cena jest często niższa niż większych mieszkań (ale nie jest to regułą), co jest atrakcyjne dla osób, które szukają tańszego i bardziej kompaktowego rozwiązania mieszkaniowego. Ze względu na ograniczoną powierzchnię, mieszkanie w kawalerce wymaga efektywnego wykorzystania przestrzeni oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i mebli, aby zapewnić komfortowe warunki życia.

Kawalerki mają zazwyczaj powierzchnię mieszkalną mieszczącą się w przedziale od około 20 do 40 metrów kwadratowych.