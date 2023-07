Agroturystyka to forma turystyki oparta na pobycie i aktywnościach w związku z gospodarstwem rolnym lub wiejskim obszarem. Jest to rodzaj turystyki wiejskiej, w której turyści odwiedzają gospodarstwa rolne lub lokalne społeczności wiejskie, aby doświadczyć życia wiejskiego, uczestniczyć w pracach gospodarskich, poznawać tradycje, kulturę oraz korzystać z przyrody. Agroturystyka to alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.