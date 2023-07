Amfilada to termin w architekturze określający ustawienie pomieszczeń w szeregu taki sposób, że drzwi wszystkich ustawione są w jednej linii. Patrząc przez otwarte drzwi z jednego końca pokoju można dostrzec to, co dzieje się na końcu ostatniego pomieszczenia.

Amfilada jest charakterystycznym elementem wielu stylów architektonicznych, takich jak klasycyzm, barok, renesans. Tworzy harmonijny i elegancki efekt wizualny, który podkreśla symetrię i porządek w projektowanej przestrzeni.

Takie ustawienie pokoi jest często spotykane w rezydencjach, pałacach i innych budynkach o charakterze reprezentacyjnym. Często stosuje się to rozwiązanie w projektach o dużym przepływie ludzi, na przykład w miejscach publicznych, gdzie ustawienie pokoi w amfiladzie ułatwia ruch i orientację.

W przypadku ustawienia pokoi w amfiladzie, szczególna uwaga jest zwracana na odpowiednią kompozycję i odpowiednie wykończenie, aby stworzyć spójny i harmonijny układ przestrzeni, który będzie funkcjonalny i estetycznie atrakcyjny.

Reguła amfiladowego łączenia pokoi została sformułowana przez Andrea Palladio w połowie XVI wieku.