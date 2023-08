Kamper to samodzielny i zintegrowany pojazd turystyczny, specjalnie zaprojektowany lub dostosowany do celów podróżowania i relaksu. W jego wnętrzu podróżujący znajduje się miejsca do spania i wypoczynku. Wyposażenie obejmuje miejsce do przechowywania żywności oraz przygotowywania posiłków, a także oddzieloną część sanitarną z toaletą, umywalką i często prysznicem.

Termin "kamper" jest również określany jako "RV", skrót od angielskiego "recreational vehicle", czyli "pojazd rekreacyjny". Forma podróżowania za pomocą kamperów oraz przyczep kempingowych jest znana jako karawaning.