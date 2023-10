Pompa ciepła to urządzenie służące do przetwarzania energii z jednego źródła (często niskotemperaturowego) na energię o wyższej temperaturze, której można użyć do ogrzewania lub innych celów. Działa na zasadzie odwróconego cyklu chłodniczego. Pompy ciepła mogą pobierać ciepło z różnych źródeł, takich jak powietrze, grunt czy woda, a następnie przekształcają je w ciepło użyteczne.