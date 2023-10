Kampania wyborcza to zorganizowany proces działań promocyjnych, informacyjnych i propagandowych prowadzonych przez kandydatów, partie polityczne lub komitety wyborcze w celu zdobycia poparcia wyborców i zachęcenia ich do oddania głosu na konkretnego kandydata lub listę kandydatów w nadchodzących wyborach. Kampania wyborcza jest ściśle regulowana prawnie w wielu krajach pod względem czasu trwania, sposobu finansowania, a także zakresu i charakteru dozwolonych działań. Jej głównym celem jest przedstawienie programu, postulatów oraz wizji kandydatów lub partii i przekonanie do nich jak największej liczby wyborców.