Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) to koncepcja, według której przedmioty codziennego użytku są połączone z siecią internetową, co pozwala na zdalne zbieranie, wysyłanie i odbieranie danych. IoT umożliwia komunikację między urządzeniami, automatyzację zadań i wiele innych funkcji, które byłyby niemożliwe bez połączenia z internetem.