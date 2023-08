Dieta za czas podróży służbowej to ustalone świadczenie finansowe, jakie pracownik otrzymuje od pracodawcy na pokrycie kosztów żywienia w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych poza swoją stałą siedzibą pracy. Jest to dodatkowe wynagrodzenie mające na celu zrekompensowanie pracownikowi wydatków związanych z posiłkami podczas podróży służbowej.

W zakresie instytucji budżetowych oraz przedsiębiorstw publicznych, wysokość diet za podróże zarówno krajowe, jak i zagraniczne, jest ustalana na mocy rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw pracy. Natomiast w innych przedsiębiorstwach regulują to wewnętrzne przepisy zakładowe. Ważne jest, aby te stawki nie były niższe od tych określonych w oficjalnym rozporządzeniu. Pracodawca ma jednak możliwość ustalenia wyższych kwot, jeśli uzna to za stosowne. W przypadku braku określenia stawek diet w regulaminach wewnętrznych przedsiębiorstwa, przyjmuje się standardowe stawki określone w oficjalnym rozporządzeniu.

