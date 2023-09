System punktów karanych ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, eliminację piratów drogowych i karanie tych, którzy systematycznie łamią przepisy ruchu drogowego. Każdy kraj może mieć własny system punktów karanych, który może się różnić pod względem liczby punktów przypisywanych za konkretne naruszenia oraz sankcji nałożonych na kierowców.

W Polsce, kierowca może posiadać maksymalnie 24 punkty karne, z pewnymi wyjątkami, gdzie limit wynosi 20 punktów, na przykład w przypadku nowo zdobytego prawa jazdy. Przekroczenie tej dopuszczalnej liczby punktów może prowadzić do zatrzymania prawa jazdy i nawet utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów, co oznacza konsekwencje analogiczne do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jako środka karnego.