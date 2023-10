Trzęsienie ziemi to nagłe drgania skorupy ziemskiej, które są wynikiem gwałtownego uwalniania energii zgromadzonej w postaci naprężeń geologicznych. Zjawisko to najczęściej jest spowodowane ruchami tektonicznymi płyty litosferycznej, choć może być również efektem innych procesów, takich jak wybuch wulkanu czy nawet działalności człowieka (np. eksplozje podziemne). Trzęsienia ziemi mogą powodować znaczne zniszczenia w budynkach i infrastrukturze oraz prowadzić do utraty życia ludzkiego. Siła i miejsce trzęsienia mierzone są za pomocą sejsmografów, a ich wielkość wyrażana jest w skali Richtera lub skali momentu sejsmicznego.