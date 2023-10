Cena transferowa – to ustalana kwota, jaką jednostki z jednego przedsiębiorstwa grupy kapitałowej obciążają się za dostarczenie towarów, usług lub praw do jednostek z innych jednostek tej samej grupy kapitałowej. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka przekazywania korzyści podatkowych poprzez manipulacje cenami wewnątrz grupy. Cena transferowa musi być zgodna z cenami rynkowymi, które obowiązywałyby między niezależnymi stronami w podobnych warunkach rynkowych.