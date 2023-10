Protest wyborczy to formalne zgłoszenie sprzeciwu wobec wyników wyborów lub sposobu ich przeprowadzenia. Jest to narzędzie umożliwiające kandydatom, partiom politycznym, obserwatorom wyborczym czy też wyborcom wyrażenie niezgody w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszeń prawa podczas procesu wyborczego.

W Polsce, zgodnie z kodeksem wyborczym, protest wyborczy można złożyć w określonym czasie po ogłoszeniu wyników wyborów. Po złożeniu protestu właściwe organy rozpatrują go i podejmują decyzję, czy dany protest jest uzasadniony, czy też nie. Jeżeli protest zostanie uwzględniony, może to prowadzić do powtórzenia głosowania w danym okręgu lub nawet w całym kraju, zależnie od skali stwierdzonych nieprawidłowości.

%%advert-placeholder-video%%