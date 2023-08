Bungalow to niski, jednokondygnacyjny dom o niewielkich rozmiarach, zwykle jednorodzinny, zazwyczaj z werandami. Charakteryzuje się brakiem pięter, co sprawia, że cała przestrzeń mieszkalna znajduje się na jednym poziomie.

Bungalowy są popularne ze względu na swoją funkcjonalność i wygodę, zwłaszcza dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które unikają wchodzenia po schodach. Mają często prosty i praktyczny układ pomieszczeń.

Nazwa "bungalow" wywodzi się z języka hinduskiego, gdzie "bangla" oznacza "dom w stylu Bengal". Słowo to zostało wprowadzone do angielskiego przez Brytyjczyków, którzy używali tego terminu w odniesieniu do małych domów w Indiach.

Bungalowy są popularne w różnych regionach świata, zarówno jako domy mieszkalne, jak i letniskowe. Mają wiele zalet, takich jak łatwość dostępu, brak konieczności wspinać się po schodach, a także możliwość swobodnego dostępu do ogródka czy tarasu. Wiele osób preferuje bungalowy ze względu na ich funkcjonalność i wygodę w codziennym użytkowaniu.