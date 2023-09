Jesień to jedna z czterech pór roku występujących w cyklu kalendarzowym, następująca po lecie i poprzedzająca zimę.

Charakteryzuje się spadkiem temperatury, skracaniem dni, zmianą kolorów liści drzew, zbiorami owoców i warzyw oraz charakterystycznym klimatem.

Jesień możemy podzielić na klimatyczną, astronomiczną, kalendarzową.

Jesień klimatyczna charakteryzuje się średnimi temperaturami powietrza na poziomie od 5 do 15 °C.

Astronomiczna jesień zaczyna się w momencie równonocy jesiennego i trwa do czasu przesilenia zimowego. Na półkuli północnej trwa to od 23 września do 22 grudnia (daty te mogą się minimalnie różnić w zależności od roku, a w roku przestępnym mogą być przesunięte o jeden dzień). W trakcie astronomicznej jesieni dni stają się krótsze niż noce, a każdego dnia trwa dłużej noc.

Dla półkuli południowej opisane daty i zjawiska występują przesunięte o pół roku. Jesienne miesiące na półkuli północnej to wrzesień, październik i listopad, podczas gdy na południowej półkuli to marzec, kwiecień i maj.

Jesień kalendarzowa rozpoczyna się 23 września.