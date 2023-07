Nazwa "ptasia grypa" jest związana z wirusem grypy typu A, który powoduje chorobę. Niektóre podtypy tego wirusa, takie jak H5N1, H7N9 czy H1N1, mogą jednak infekować i powodować choroby u ludzi.

U ptaków, objawy mogą być różne, począwszy od łagodnych objawów i niewielkiego spadku produkcji jaj, do ciężkich objawów i wysokiej śmiertelności. Szczególnie niebezpieczne są wysoce zjadliwe (wysokopatogenne) odmiany wirusa grypy ptaków.

Infekcje ludzi są stosunkowo rzadkie, ale mogą być poważne i potencjalnie śmiertelne. Transmisja od ptaków do ludzi może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z zainfekowanymi ptakami lub ich wydzielinami, lub poprzez kontakt z powierzchniami zanieczyszczonymi przez zainfekowane ptaki. Często są to osoby, które mają bezpośredni kontakt z ptakami, na przykład pracownicy ferm drobiu.

Niektóre podtypy wirusa grypy ptaków mogą ewoluować i zyskać zdolność do łatwiejszego przenoszenia się między ludźmi, co stanowi potencjalne ryzyko dla zdrowia publicznego i może doprowadzić do pandemii grypy. To właśnie stało się na przykład w przypadku pandemii grypy H1N1 w 2009 roku.