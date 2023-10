Ableizm (z ang. -able w disable – niepełnosprawny) to dyskryminacja i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnością lub tych, którzy różnią się zdolnościami fizycznymi czy umysłowymi od normy społecznej. Termin ten odnosi się do postaw, które deprecjonują osoby z niepełnosprawnością, traktując je jako mniej wartościowe, zdolne lub ważne niż osoby pełnosprawne. Ableizm może objawiać się na różne sposoby, w tym w postaci barier architektonicznych, komunikacyjnych czy też w postawach i zachowaniach innych ludzi.