Lato to jedna z czterech pór roku występujących w cyklu kalendarzowym, następująca po wiośnie i poprzedzająca jesień.

Lato charakteryzuje się wysokimi temperaturami powietrza i długimi dniami.

Za lato uważa się sezon, w którym średnie dobowe temperatury powietrza osiągają poziom powyżej 15 °C. W odróżnieniu od innych klimatycznych por roku, takich jak zima z jej przedzimiem i przedwiośnie, lato nie ma etapów przejściowych między sobą a innymi porami.

Lato astronomiczne rozpoczyna się w chwili przesilenia letniego i kończy w momencie równonocy jesiennej. W przybliżeniu oznacza to, że na półkuli północnej trwa od 21 czerwca do 23 września. Daty te mogą nieznacznie się przesuwać, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo przesunięte o jeden dzień. W trakcie lata astronomicznego dni stają się coraz krótsze w porównaniu do nocy, a Słońce wschodzi coraz później i osiąga coraz niższe pozycje nad horyzontem.

Lato kalendarzowe zaczyna się 21 czerwca.