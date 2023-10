Systemy operacyjne w smartfonach to oprogramowanie, które zarządza sprzętem telefonu i zapewnia usługi dla aplikacji. Najpopularniejsze systemy operacyjne używane w smartfonach to:

Android to system operacyjny stworzony przez Google, który jest obecnie najczęściej używanym systemem w smartfonach na świecie. Android jest systemem otwartoźródłowym, co oznacza, że producenci smartfonów mogą dostosowywać go do swoich potrzeb. Sklep z aplikacjami dla Androida to Google Play.

iOS to system operacyjny stworzony przez Apple dla iPhone'ów. Jest to zamknięty system, co oznacza, że tylko Apple ma kontrolę nad jego rozwojem. Sklep z aplikacjami dla iOS to App Store.

HarmonyOS to system operacyjny stworzony przez chińską firmę Huawei jako odpowiedź na ograniczenia w dostępie do Androida nałożone przez rząd USA.

Windows 10 Mobile to system operacyjny stworzony przez Microsoft jako następca Windows Phone 8.1. Był to element strategii Microsoftu polegającej na ujednoliceniu doświadczenia użytkownika na różnych urządzeniach, takich jak komputery PC, tablety i smartfony, pod jednym systemem operacyjnym, którym był Windows 10.

BlackBerry OS to system operacyjny stworzony przez firmę BlackBerry. Był on popularny wśród użytkowników biznesowych przed erą smartfonów z systemem Android i iOS. BlackBerry później zdecydowało się na przejście na Androida dla swoich nowszych urządzeń.

Tizen to system operacyjny stworzony przez Samsunga, używany głównie w niektórych modelach smartfonów oraz w urządzeniach noszonych (np. smartwatchach) firmy.

KaiOS to lekki system operacyjny bazujący na technologii webowej, używany głównie w tzw. "feature phones", które są prostszymi telefonami, ale z pewnymi funkcjami smartfonów, takimi jak dostęp do internetu czy sklep z aplikacjami.

To są najbardziej znane systemy operacyjne dla smartfonów. Wielu producentów tworzy własne warianty czy nakładki na te systemy, dostosowując je do specyfiki swojego sprzętu i potrzeb użytkowników.