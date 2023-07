POZ obejmuje szeroki zakres usług, w tym:

profilaktykę chorób,

diagnozowanie i leczenie najczęściej występujących chorób,

opiekę zdrowotną nad kobietami w ciąży,

opiekę nad dziećmi i młodzieżą,

rehabilitację podstawową,

udzielanie świadczeń zdrowotnych w nagłych wypadkach, gdy niezbędne jest natychmiastowe działanie,

kierowanie do innych specjalistów lub do szpitali w przypadkach, które wymagają bardziej specjalistycznej opieki czy leczenia.

Opiekę w ramach POZ zapewniają lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe i rodzinnego zdrowia oraz położne.

Celem POZ jest zapewnienie pacjentom łatwego dostępu do podstawowych usług medycznych, promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom, a także koordynowanie dalszej opieki specjalistycznej nad pacjentem. Jest to pierwszy punkt kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Wiele problemów zdrowotnych może być rozwiązanych na tym poziomie, co przyczynia się do efektywności i efektywności kosztowej całego systemu opieki zdrowotnej.