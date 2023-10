Faksymile jest to dokładna kopia lub reprodukcja jakiegoś dokumentu, często używana w odniesieniu do starodruków, rękopisów czy dzieł sztuki. Faksymile takiego dokumentu stara się oddać jego oryginalny wygląd, kolory, teksturę papieru i inne cechy charakterystyczne. Wykorzystywane jest często w celach badawczych, edukacyjnych lub kolekcjonerskich, zwłaszcza wtedy, gdy dostęp do oryginału jest ograniczony lub niemożliwy.