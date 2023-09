Zgodnie z polskim prawem dotyczącym rodzinnych ogrodów działkowych, uchwalonym 13 grudnia 2013 roku, Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) to wyznaczony teren lub tereny przeznaczone dla rodzinnych ogrodów działkowych. Obejmują one działki i wspólny teren przeznaczony do używania przez działkowców, a także są zaopatrzone w infrastrukturę ogrodniczą.