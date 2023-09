Ultrasonografia (USG) to nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, wykorzystująca ultradźwięki do badania i obrazowania tkanek w medycynie i weterynarii.

Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną w medycynie i może być wykorzystywana do wizualizacji różnych narządów i tkanek w ciele pacjenta, takich jak serce, wątroba, nerki, macica, jajniki, a także do monitorowania ciąży i rozwijającego się płodu. Jest to bezpieczne i nieinwazyjne badanie, które nie wiąże się z promieniowaniem jonizującym, dlatego jest często preferowane, szczególnie u dzieci i kobiet w ciąży.

Ultrasonografia jest używana w diagnostyce, aby ocenić struktury wewnętrzne, wykryć nieprawidłowości, takie jak guzy, torbiele, zmiany zapalne czy kamienie, oraz monitorować rozwijające się procesy chorobowe. Jest to również często stosowana metoda do kierowania igłą podczas biopsji lub punkcji, co pozwala na pobranie próbek tkanek do dalszej analizy.