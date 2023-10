Farmacja to nauka zajmująca się badaniem, produkcją, przechowywaniem, dystrybucją i stosowaniem leków. Jest to dziedzina ściśle związana z medycyną, chemią i biotechnologią. Główne cele farmacji to zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności terapii farmakologicznej oraz wsparcie pacjentów w prawidłowym stosowaniu leków.