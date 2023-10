Reklama podprogowa (lub komunikacja podprogowa) odnosi się do techniki komunikacji, która ma na celu przekazywanie informacji do podświadomości odbiorcy w taki sposób, że nie jest on tego świadomy. Innymi słowy, jest to próba wpłynięcia na zachowanie ludzi poprzez przekazy, które są poniżej progu świadomego postrzegania.