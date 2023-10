Pod względem jawności przekazu, reklamy można podzielić na:

Reklama jawna (eksplicytna): Jest to najbardziej tradycyjna forma reklamy, w której przekaz jest bezpośredni i oczywisty dla odbiorcy. Przykładem może być ogłoszenie w gazecie promujące nowy produkt, spot telewizyjny zachęcający do zakupu danego towaru lub usługi, czy baner reklamowy na stronie internetowej. W tym przypadku, odbiorca od razu wie, że ma do czynienia z reklamą.

Reklama ukryta (implikowana): W tym przypadku przekaz reklamowy jest "ukryty" w innym rodzaju treści. Przykładem jest product placement w filmach czy programach telewizyjnych, gdzie produkty są prezentowane w sposób naturalny w kontekście fabuły, ale mają na celu promocję wśród widzów. Inny przykład to artykuły sponsorowane w mediach, które wyglądają jak tradycyjne artykuły, ale są finansowane przez reklamodawcę i mają na celu promocję konkretnej marki czy produktu.

Warto zaznaczyć, że reklama ukryta może być kontrowersyjna i w wielu krajach istnieją przepisy regulujące jej użycie. Dlatego ważne jest, aby taka reklama była oznaczona w odpowiedni sposób, aby odbiorcy wiedzieli, że mają do czynienia z materiałem promocyjnym.

Reklama pełni wiele funkcji w ramach komunikacji rynkowej. Oto najważniejsze z nich:

Funkcja informacyjna : Reklama dostarcza konsumentom informacji o produktach, usługach czy ideach. Informuje o cechach, korzyściach, cenach, dostępności czy sposobie użycia danego produktu lub usługi.

Reklama dostarcza konsumentom informacji o produktach, usługach czy ideach. Informuje o cechach, korzyściach, cenach, dostępności czy sposobie użycia danego produktu lub usługi. Jej głównym celem jest przekonanie odbiorców do podjęcia konkretnej akcji, np. zakupu produktu, skorzystania z usługi czy zmiany pewnych postaw czy przekonań.

Reklama może służyć wzmocnieniu pozytywnych skojarzeń z marką lub produktem, budowaniu lojalności wobec marki i utrwalaniu jej w świadomości konsumentów.

Działa na rzecz kształtowania postrzegania marki, firmy czy organizacji w określony sposób. Reklama może kreować pozytywny wizerunek i wyróżniać markę na tle konkurencji.

Pomaga wyróżnić produkt lub usługę na tle konkurencyjnych ofert, podkreślając unikatowe cechy czy korzyści.

Ma na celu utrzymanie produktu lub marki w świadomości konsumentów, zwłaszcza w przypadku produktów, które są kupowane regularnie.

Dzięki reklamie firmy mogą osiągnąć większe zyski przez zwiększenie sprzedaży, co może prowadzić do korzyści skali i możliwości oferowania niższych cen.

W pewnych przypadkach reklama może pełnić funkcję edukacyjną, informując odbiorców o nowych trendach, technologiach czy ważnych społecznych kwestiach.

Dzięki reklamie firmy mogą zabezpieczać się przed konkurencją, zajmując "przestrzeń reklamową" i utrzymując stałą obecność w umysłach konsumentów.

Reklama, aby była skuteczna, często pełni kilka z tych funkcji jednocześnie. Wybór odpowiedniej funkcji i strategii zależy od celów marketingowych firmy, charakterystyki rynku oraz potrzeb i zachowań konsumentów.