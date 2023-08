Arteterapia to forma terapii, w której proces twórczy wykorzystywany jest jako narzędzie do poprawy zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego.

W arteterapii pacjenci wyrażają swoje myśli, uczucia i doświadczenia za pomocą różnych form artystycznych, takich jak rysunek, malarstwo, rzeźba, taniec, muzyka czy teatr. Proces twórczy jest tu ważniejszy niż osiągnięty rezultat, a terapeuta pomaga pacjentom odkryć i zrozumieć swoje uczucia oraz myśli poprzez pracę z materiałami artystycznymi.

Arteterapia może być skuteczna w pracy z osobami o różnych problemach zdrowia psychicznego, w tym z zaburzeniami lękowymi, depresją, traumą, zaburzeniami odżywiania oraz innymi wyzwaniami emocjonalnymi. Pomaga wyrazić trudne do ujęcia w słowa emocje, zachęca do samorefleksji oraz może przyczynić się do budowania pozytywnego obrazu siebie i zwiększenia samoakceptacji. W procesie arteterapii istotna jest kreatywność, a osiągnięty rezultat artystyczny może również stać się metaforą przejścia przez trudności i wyzwania życiowe.