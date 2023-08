Parkuj i jedź (z angielskiego Park&Ride, P&R, P+R) to forma organizacji parkowania, w której kierowcy mogą zaparkować pojazd na określonym obszarze i następnie kontynuować podróż za pomocą środków transportu publicznego.

Jest to zwykle stosowane w przypadkach, gdy chcemy zminimalizować ruch pojazdów w centrum miasta, zmniejszyć korki i poprawić jakość powietrza. Kierowcy zostawiają samochody na specjalnie przeznaczonych parkingach na obrzeżach miasta lub innych strategicznych punktach, a następnie korzystają z transportu publicznego, takiego jak autobusy, tramwaje czy pociągi, aby dotrzeć do celu. Dzięki temu rozwiązaniu miasta mogą zachęcać do używania bardziej ekologicznych środków transportu i zmniejszyć problem zatłoczenia ulic.

