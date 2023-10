Handel detaliczny odnosi się do sprzedaży produktów końcowemu konsumentowi na użytek osobisty, a nie na dalszą sprzedaż czy do przetworzenia. Jest to ostatnie ogniwo w łańcuchu dystrybucji produktów. Handel detaliczny może odbywać się w różnych miejscach, takich jak sklepy fizyczne (np. supermarkety, butiki, sklepy osiedlowe), przez internet (e-commerce) czy poprzez sprzedaż bezpośrednią (np. katalogi, telezakupy).