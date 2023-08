Dom pasywny to rodzaj budynku o bardzo niskim zużyciu energii, charakteryzujący się wysoką izolacją termiczną oraz zaawansowanymi systemami wentylacji i ogrzewania. Głównym celem domu pasywnego jest minimalizacja strat ciepła i zużycia energii, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji oraz wpływu na środowisko.