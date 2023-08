Woonerf to koncepcja urbanistyczna, w której przestrzeń publiczna jest projektowana tak, aby była bardziej przyjazna dla pieszych i innych uczestników ruchu, niż dla tradycyjnych pojazdów mechanicznych. Woonerf to obszar, w którym elementy ulicy, takie jak chodniki, jezdnie i parkingi, są integrowane w jednolitą przestrzeń, zachęcając do wolniejszej jazdy i większej współpracy między pieszymi, rowerzystami i kierowcami.