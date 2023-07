Odnawialne źródła energii obejmują:

Energia słoneczna: jest to energia wytworzona przez promieniowanie słoneczne, które jest przekształcane na energię elektryczną lub cieplną za pomocą paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych.

Energia wiatrowa: jest to energia wytworzona przez wiatr, który napędza turbiny wiatrowe w celu generowania energii elektrycznej.

Energia hydropower (wodna): jest to energia wytworzona przez przepływ lub spadek wody, który jest wykorzystywany do napędzania turbin wodnych w celu generowania energii elektrycznej. Obejmuje to energię z elektrowni wodnych, ale także z małych instalacji, takich jak mikroelektrownie wodne.

Energia biomasy: jest to energia wytworzona z organicznych materiałów, takich jak rośliny, drewno i odpady, które są spalane w celu generowania energii cieplnej lub elektrycznej, lub przekształcane na biopaliwa.

Energia geotermalna: jest to energia wytworzona z ciepła Ziemi, które jest wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia budynków, jak również do generowania energii elektrycznej.

Energia z fal i pływów morskich: jest to energia wytwarzana przez ruch fal morskich lub pływów, które są wykorzystywane do napędzania turbin w celu generowania energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii są kluczowym elementem strategii walki ze zmianami klimatycznymi, ponieważ ich wykorzystanie znacznie redukuje emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii, takimi jak węgiel czy ropa naftowa.