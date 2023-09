Główne cechy crowdfundingu to:

Wielu wspierających: Crowdfunding polega na pozyskiwaniu małych lub średnich kwot od wielu osób lub inwestorów. Wspierający mogą być z różnych miejsc i mieć różne motywacje do wsparcia projektu.

Internetowe platformy: Crowdfunding często odbywa się za pośrednictwem internetowych platform, które umożliwiają twórcom projektów prezentację swoich pomysłów oraz zbieranie środków od wspierających.

Różnorodność projektów: Crowdfunding może być stosowany w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, technologia, biznes, nauka, działalność charytatywna i wiele innych. Projekty te mogą być komercyjne lub niekomercyjne.

Zwrotność lub nagrody: W zależności od platformy i rodzaju crowdfundingowej kampanii, wspierający mogą otrzymać coś w zamian za swój wkład. To może być produkt, usługa, akcje w firmie lub inne rzeczy związane z projektem.

Ryzyko inwestycyjne: W przypadku crowdfundingowych inwestycji, istnieje ryzyko utraty zainwestowanych środków, ponieważ nie wszystkie projekty odnoszą sukces. Wspierający powinni być świadomi tego ryzyka.

Crowdfunding może być wykorzystywany do finansowania różnych celów, takich jak rozwijanie nowych produktów, wsparcie artystów i twórców, pomoc charytatywna, rozwijanie małych przedsiębiorstw, badania naukowe i wiele innych. To narzędzie umożliwia społecznościom wspieranie projektów, które uważają za wartościowe lub interesujące, a jednocześnie daje twórcom dostęp do źródeł finansowania poza tradycyjnymi metodami, takimi jak kredyty bankowe czy inwestorzy aniołowie.