Hatchback to rodzaj nadwozia samochodowego, który posiada dodatkowe drzwi z tyłu pojazdu, umożliwiające dostęp do przestrzeni bagażowej i pasażerskiej.

To rozwiązanie zapewnia wygodny dostęp do bagażnika oraz umożliwia składanie tylnych siedzeń, co pozwala na elastyczne zwiększenie przestrzeni ładunkowej. Hatchbacki występują w różnych rozmiarach, w tym w wersjach 2- i 3-bryłowych. Czasami tylna szyba może stanowić element pokrywy bagażnika, a wraz z nią może być podnoszona.

