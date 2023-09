Endoskopia to technika diagnostyczna wykorzystywana w medycynie i weterynarii, która polega na wprowadzeniu cienkiego i giętkiego instrumentu medycznego zwanego endoskopem do wnętrza ciała pacjenta w celu oglądania i oceny narządów, a także przeprowadzania różnych procedur medycznych. Endoskop jest wyposażony w oświetlenie i kamerę, co pozwala lekarzowi na oglądanie obrazów w czasie rzeczywistym na monitorze.