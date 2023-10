Kolizja drogowa to zdarzenie, w którym biorą udział pojazdy bądź inni uczestnicy ruchu (np. piesi, rowerzyści), które prowadzi do uszkodzenia pojazdu, innych obiektów lub też wywołuje szkodę majątkową, lecz nie skutkuje poważnymi obrażeniami ciała uczestników.

W przeciwieństwie do wypadku drogowego, w kolizji drogowej nie dochodzi do poważniejszych obrażeń ludzi. W wielu krajach, w tym w Polsce, kolizje i wypadki drogowe są traktowane odrębnie w kontekście prawnym, co wpływa na procedury postępowania po takim zdarzeniu oraz ewentualne konsekwencje dla uczestników. W przypadku kolizji, zwykle wystarczy sporządzenie wspólnego oświadczenia uczestników zdarzenia i zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym.

To sformułowanie nie jest stosowane w polskim systemie prawnym. Według polskiej legislacji, kolizja oznacza spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to opisane w art. 86 Kodeksu wykroczeń.