Motele zwykle znajdują się na obrzeżach miast, przy głównych trasach komunikacyjnych oraz przy przejściach granicznych czy skrzyżowaniach ważnych dróg. Ich wyposażenie jest dostosowane do podróżujących samochodem, a do głównych udogodnień należy duży parking z bliskim dostępem do pokoi hotelowych. Często motele są także usytuowane w sąsiedztwie stacji benzynowych. Motele powinny mieć mieć co najmniej 10 pokoi, z przewagą jedno- i dwuosobowych, oraz świadczyć usługi gastronomiczne.

%%advert-placeholder-video%%