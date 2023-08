Strych to przestrzeń znajdująca się najczęściej na poddaszu budynku, która jest wykorzystywana jako dodatkowe pomieszczenie do przechowywania rzeczy, narzędzi, a czasem również jako miejsce rekreacji lub małe mieszkanie. Strych może mieć różne rozmiary i kształty, a dostęp do niego najczęściej zapewnia się za pomocą drabiny lub schodów.