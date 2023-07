Droga dojazdowa, również znana jako droga typu D, to droga publiczna lub prywatna, która umożliwia dostęp do określonego terenu, budynku lub obiektu. Jest to droga łącząca główną drogę (np. drogę krajową, wojewódzką lub inną trasę) z docelowym miejscem, jak np. posesją, gospodarstwem rolnym, firmą czy innym terenem.