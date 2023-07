Administracja samorządowa to termin odnoszący się do systemu organizacji i zarządzania na poziomie lokalnym, w ramach którego samorządy terytorialne realizują swoje funkcje publiczne. Jest to gałąź administracji publicznej odpowiedzialna za zarządzanie i świadczenie usług publicznych na szczeblu lokalnym, takim jak gminy, powiaty, miasta czy województwa.