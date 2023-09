Głosowanie przez pełnomocnika

Kto może głosować przez pełnomocnika?

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego „pełnomocnictwem do głosowania”.

Uprawnienie to przysługuje również wyborcy, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat. Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe m.in. w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych czy domach studenckich. Wyłączenie dotyczy również obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Nie może być to jednak osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Możliwe jest jednak przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa i tryb jego sporządzenia

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wzory: wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania, a także wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporządzanych aktów pełnomocnictwa do głosowania.