Headhunter to ważna osoba w procesie rekrutacji pracownika. Czym się zajmuje headhunter, jakie powinien mieć kwalifikacje i ile zarabia?

Kim jest tzw. headhunter?

Headhunter jest znany również jako rekruter lub specjalista ds. rekrutacji. To osoba lub firma zajmująca się poszukiwaniem i rekrutowaniem kandydatów do pracy na zlecenie pracodawców. Ich głównym celem jest znalezienie odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska w firmach, które zlecają im rekrutację. Mogą to być stanowiska na różnych poziomach, od junior po top management.

Zadania headhuntera obejmują m.in.:

poszukiwanie kandydatów;

analizę CV i ich selekcję;

rozmowy kwalifikacyjne;

prezentację kandydatów pracodawcy;

negocjacje i wsparcie pracodawcy i potencjalnego pracownika.

Headhunter - kwalifikacje i zarobki

Często headhunterzy mają wykształcenie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychologią lub zarządzaniem. Doświadczenie w branży rekrutacyjnej lub w dziedzinie, na którą się specjalizują, jest również cenne.

Kluczowa jest też wiedza na temat rynku pracy, trendów w branży i umiejętność prognozowania potrzeb pracodawców. W pracy headhuntera istotna jest również komunikacja, umiejętności interpersonalne i zdolność do nawiązywania relacji.

Wynagrodzenie headhuntera może różnić się w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja, poziom doświadczenia, rodzaj rekrutowanych stanowisk oraz skuteczność w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Wynagrodzenie może być stałą pensją, a także prowizją lub bonusem za każdego skutecznie zarekomendowanego kandydata, który zostanie zatrudniony.

Warto pamiętać, że praca headhuntera może wymagać zaangażowania oraz elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów i oczekiwań kandydatów.